Turgutlu'da yollar yenileniyor
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Turgutlu'da yollar yenileniyor

Turgutlu'da yollar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediyesi ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin birçok noktasında meydana gelen yol sorunlarını çözmeyi sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin birçok noktasında meydana gelen yol sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. Hayata geçirilen çalışmalarla Turgutlu'da yollar konforlu, güvenli ve yeni bir görünüme kavuşmuş oluyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Arpalık Mevkisinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Birinci ve ikinci mıntıkada yürütülen çalışmalar sonucunda 12 bin metrekare asfalt serimi yapıldı. Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokağın ikinci etabında sürdürülen yol yenileme çalışmaları sona erdi. Birinci etabın ardından ikinci etapta da beton dökme işlemi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeni eğitim öğretim dönemin başlamasına sayılı günler kala okulları yeni döneme hazırlıyor. Bu kapsamında Mehmet Altan Anaokulunun iç ve dış cephe boyama çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Vatandaşların ova yolları ve kent merkezinde yaşadıkları yol sorunlarının hızla çözüldüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Ova yollarımızın asfaltlanması ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin ortadan kalkması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Özgün Sokakta ise yol yenileme çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak sürücülerimizin ve yayalarımızın güvenliğini sağlamış olduk. Bir yandan da yeni eğitim öğretim döneminde okullarımızı, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize hazır hale getirmeyi sürdürüyoruz. Başkanımız Çetin Akın öncülüğünde hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da yollar yenileniyor
Turgutlu'da yollar yenileniyor
Turgutlu'da yollar yenileniyor
Turgutlu'da yollar yenileniyor
Turgutlu'da yollar yenileniyor
Turgutlu'da yollar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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