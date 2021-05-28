Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var" TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da Antrenör Turgay Karslı, adım adım ilerlemeye yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.

- Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var"

İSTANBUL - TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da Antrenör Turgay Karslı, adım adım ilerlemeye yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Antrenörü Turgay Karslı, normal sezonda bir lig mücadelesi verdiklerini ve play-off'ta turnuva tekniğinde maçlar yaptıklarını söyleyerek, "Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'den sonra hedeflerinin Süper Lig olup olmayacağı sorusuna cevap veren Karslı, "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var. Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transferler politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır" diye cevap verdi.

Turgay Karslı: 'Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var'
Turgay Karslı: 'Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var'
Turgay Karslı: 'Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var'
Turgay Karslı: 'Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgay Karslı: "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 23:45:06. #1.14#

title