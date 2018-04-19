Turbo Motorlu Türk Kartalı Uçağı, Fuarda İlgi Gördü

DÜNYANIN havacılık alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Aero Friedrichshafen 2018'de, AQUILA 212 turbo motorlu uçak ilk kez sergilendi.

Bursalı iş insanı BPLAS CEO'su Mehmet Celal Gökçen'in 2016 yılında bünyesine kattığı AQUILA Türk Kartalı, büyük gelişim gösterdi. Segmentinde dünya sıralamasında hızla yükselen AQUILA Türk Kartalı, dünyanın havacılık alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Aero Friedrichshafen 2018'de ilk kez tanıttığı AQUILA 212 turbo motoruyla bir ilke imzasını attı. Very Light Aircraft (VLA) segmetinde dünyanın ilk turbo motorlu uçağı olan AQUILA, sınır tanımadan Alpler'den Toroslar'a 6000 metre yükseklite uçuyor, saatte 252 kilometre seyir hızına ulaşıyor, saatte 23 litre benzin yakıyor, 117 beygir gücüne sahip, 4 saat kesintisiz ve 1000 kilometre menzili bulunuyor. 'Türk kartalı yüksekten uçar' hedefiyle yolan çıkan AQUILA Türk Kartalı, bu özelliklerle kendi segmentinde yüksek irtifa yapabilen tek uçak konumunda.

Fuarda sergilenen yeni model hakkında bilgiler veren BPLAS CEO'SU Mehmet Celal Gökçen, "Rotaks'ın 912 turbo motoru ile uçağımızı hazırladık. Turbo motorun getirdiği bazı avantajlar var. Sıcak havalı yerlerde daha iyi soğuyor, yüksek irtifada çok daha iyi güç sağlayabiliyor. 912 motor bize 15 beygirlik artı bir güç getirdi. 15 beygiri havada hissetmek mümkün. Büyük bir ağırlık farkı getirmediği için önemli bir motor türü" dedi.

ZEPLİNİN ANAVATANINDA TÜRKLERİN GURURU

Almanya'nın havacılık endüstrisinde oldukça önemli bir yere sahip olan Friedrichshafen şehri, fuara yıllardır ev sahipliği yapıyor. Güney Almanya'da, zeplinin anavatanı olan şehir, dünyanın havacılık alanındaki en büyük ve en saygın fuarlarından biri olan Aero Friedrichshafen 2018 nedeniyle 38 ülkeden 630 katılımcı firmayı ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 85 bin metrekare kapalı alandaki fuara sivil havacılığa ilgisi olan yabancı ziyaretçiler akın ediyor. Türkiye'den geçen yıllarda olduğu gibi ziyaretçi alan fuar bu yıl, özellikle AQUILA Türk Kartalı nedeniyle yakın takipte. Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeniyle yeni turbo motorlu uçak ayrıca ilgi görürken, Türk ziyaretçiler de bir Türk iş insanı tarafından yapılan bu yatırımı ve çalışmaları hayranlıkla izleyip, gurur duyduklarını belirtti.

- Bursa