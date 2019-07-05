Tunus, 'güvenlik gerekçesiyle' kamu kurumlarında peçeyi yasakladı
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid’in, “güvenlik gerekçesiyle” kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in, "güvenlik gerekçesiyle" kamu kurumlarında peçeyi yasakladığı bildirildi.
Reuters, resmi kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, Başbakan Şahid'in, salı günkü intihar saldırısının ardından bu kararı aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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