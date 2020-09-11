Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlı kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı hayatı ve biyografisi!

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TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ocak 1982

Tuncay Şanlı kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Sakarya

Boy: 1,82 m

Pozisyon: Forvet

KULÜP KARİYERİ

Sakaryaspor

Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer olmuştur. Orta saha veya forvet mevkiinde başlamıştır.

Fenerbahçe

2002-03 sezonunda Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 11 Eylül 2002'de Gaziantepspor-Fenerbahçe karşılaşmasıdır ve aynı sezon içerisinde 6 kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü kaydederek Fenerbahçeli taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında 3 gol atarak avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etmiştir. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluğunda Alex de Souza ile katkısı çok büyük olmuştur ve bu sezonun sonunda bedelsiz olarak Middlesbrough FC takımına transfer olmuştur.

Middlesbrough

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren millî futbolcu Tuncay Şanlı, 2007 yılında İngiltere'nin Middlesbrough takımıyla anlaştı ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu takımda 70 maçta 17 gol kaydetti.

Stoke City

2009 yılında Middlesbrough ikinci lige düşmesi sonucu Stoke City takımına transfer oldu. Teknik direktör Tony Pulis ile yaşadığı sorunlardan dolayı Stoke City'de mutlu olmadığını belirten Tuncay, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımıyla anlaştı.

Wolfsburg

31 Ocak 2011'de Almanya'nın Wolfsburg takımı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg takımında 6 numaralı formayı taşıdı. Felix Magath'ın kadroda düşünmediği Tuncay, pek forma şansı bulmayarak takımdan ayrıldı.

Bolton Wanderers

Şanlı 12 Ağustos 2011'de yaptığı anlaşmayla İngiltere'ye döndü; bir yıllığına kiralık olarak, Premier League ekiplerinden Bolton'a imza attı.

Bu takımdaki ilk lig maçına 27 Ağustos 2011 tarihinde oynanan Liverpool maçının 57. dakikasında Chris Eagles'ın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

Bursaspor

Tuncay Şanlı, 2012-13 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile 3 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Kendisi için önemli olan forma numaraları giyildiğinden, 4 numaralı formayı seçmiştir ancak daha sonra tekrar "17" numaralı formanın boşalmasıyla o numaraya geçmiştir.[3] Bursaspor formasıyla ilk maçına 15 Eylül 2012'de Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında 61. dakikada çıktı ve sol kanat'ta forma giydi. Bu maçla birlikte Ertuğrul Sağlam'ın vazgeçilmezi olan Tuncay, ilk golünü ise 9 Şubat 2013'te Kardemir Karabükspor'a attı. İlk sezonunda 27 lig maçına çıkan Tuncay 1 gol attı. Kupada ise 4 maça çıktı. Sonraki sezon ise ligin ilk yarısında Christoph Daum'un da değişilmezi olan Tuncay, UEFA Avrupa Ligi'nde iki Türkiye Kupası'nda 2 ve Süper Lig'de ise 12 maça çıktı ve 1 gol attı. Katar 'dan ve Elazığspor ve Balıkesirspor'dan devre arasında teklif alan oyuncu kulübünde kaldı ve en son olarak 2 Şubat 2014 günü Galatasaray maçının kadrosunda olan Tuncay ile kulüp arasındaki sözleşme 5 Şubat 2014 tarihinde feshedildi.[

Umm-Salal SC

2014-15 sezonu başında Katar'ın Umm-Salal takımına bonservis bedelsiz olarak transfer olmuştur. 26 maçta 11 gol atmıştır.

FC Pune City

Tuncay Şanlı 600.000€ karşılığında Hindistan Süper Ligi takımlarından Pune City takımına transfer olmuştur. 5 Ekim 2015 tarihinde Pune ile çıktığı ilk maçta 2 gol atarak maçın adamı oldu.

1 Ocak 2016 da futbolu bırakmıştır. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Ligde alınan kötü sonuçların ardından 7 Şubat 2017'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.