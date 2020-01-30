Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı
ÇAYKUR Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
30.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:13
ÇAYKUR Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Yılmaz Bal ile Tunay Torun katıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun, kendisini 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: DHA
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