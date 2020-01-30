Haberler » Spor » Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı - Spor

Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı

ÇAYKUR Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

30.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:13
Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı

ÇAYKUR , Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Yılmaz Bal ile Tunay Torun katıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun, kendisini 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler