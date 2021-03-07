Tuna Altuna Portekiz'de çiftler şampiyonu

Türk erkek tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Tuna Altuna, 24. çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.

Türk erkek tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Tuna Altuna, 24. çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.

Portekiz'de sert zeminde düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvası 30 Faro WTT Portugal 2 finalinde 32 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, Portekizli partneri Goncalo Falcao ile Fransız Dan Added/ Hugo Voljacques ikilisine şans tanımadı. Altuna/ Falcoa çifti ilk kez kurdukları ortaklıklarında 1 saat 37 dakika sonunda Added/ Voljacques ikilisini 6-3, 4-6, 10-6 yenerek şampiyonluğa uzandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı