Tümsiad Başkanı Doğan AK Parti'nin Seçim Beyannamesini Değerlendirdi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" alt başlığının erken seçim sonrasında bekledikleri ekonomik düzenlemeleri açıklar nitelikte olduğunu belirterek, "Bizler de TÜMSİAD olarak bu çalışmalar kapsamında üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beyannamede dikkat çeken alt başlıkları değerlendiren Doğan, "Yüksek, nitelikli ve kapsayıcı büyüme ile istihdama öncelik verilmesi ve bu kapsamda yeni kararlar alınması, yerli üretimi destekleyecek ve KOBİ'lerimizin de rahat bir nefes almalarını sağlayacaktır. Özel sektörün piyasalardaki rolünün arttırılacak olması da yerli ve milli üretime katkıda bulunacak. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimizdeki payının artırılması, ülkemizi daha da rekabetçi bir konuma getirecektir." açıklamasında bulundu.

Milli gelirden araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin yüzde 2'ye çıkarılmasının Türkiye'yi daha fazla teknoloji üreten konumuna yükselteceğini aktaran Doğan, üretimin çoğalması kapsamında artacak olan ihracat rakamlarının dışa bağımlılığı da azaltacağını dile getirdi.

Doğan, AK Parti döneminde büyük ölçüde gerileme kaydedilen enflasyonun da istikrar devam ettiği sürece seçim sonrasında ortadan kaldırılacağına inançlarının sonsuz olduğunu vurguladı.

Faiz lobisine değinen Doğan, "Beyannamede yer alan, maliye politikası ile fiyat istikrarının sağlanacak ve faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirlerin alınacak olması, güçlü ekonominin yolunu açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kur artışını da değerlendiren Doğan, yaşanılan dalgalanmaların seçim ile sona ereceğini belirtti.

Doğan, "Kur artışları ekonominin dinamikleri için bir risk oluşturuyor fakat bu süreçte daha temkinli davranılarak yatırımlara devam etmeliyiz. 30 gün sonra bu çalkantılı dönemin sona ereceğine inancımız tam. Bizim geçici dalgalanmalarla bekleyecek vaktimiz yok. Zaten hükümetimizin aldığı tedbirler sonrası doların yaklaşık 30 kuruş birden düşmesi, seçim sonrası yapılacak olan faaliyetlerle Türk lirasının dolar karşısındaki değerini daha da artıracağını gösteriyor."ifadelerini kullandı.