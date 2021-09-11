Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
Uzun yıllardır TRT ekranlarında yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, bu sezon Tivibu Spor ekranlarında olacak. Metin'in yorumcu partneri ise Fatih Terim'in eski yardımcısı, efsane futbolcu Ümit Davala.
Tümer Metin, bu sezon TRT ekranlarında olmayacak. Uzun süre Ersin Düzen'le program yapan Metin, artık Tivibu Spor kanalında maç sonraları yorumlarını yapacak. Metin'e, Fatih Terim'in eski yardımcı antrenörü Ümit Davala da yorumculuğa bu kanalda adımını atıyor.
HER PAZAR
Türk futbolunun iki efsanesi, artık her pazar günü seyirci karşısında gelişmeleri değerlendirecek.
Haberler.com - Spor Haberleri