Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak - Haberler Spor
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Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak

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Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak

Uzun yıllardır TRT ekranlarında yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, bu sezon Tivibu Spor ekranlarında olacak. Metin'in yorumcu partneri ise Fatih Terim'in eski yardımcısı, efsane futbolcu Ümit Davala.

Tümer Metin, bu sezon TRT ekranlarında olmayacak. Uzun süre Ersin Düzen'le program yapan Metin, artık Tivibu Spor kanalında maç sonraları yorumlarını yapacak. Metin'e, Fatih Terim'in eski yardımcı antrenörü Ümit Davala da yorumculuğa bu kanalda adımını atıyor.

Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak

HER PAZAR

Türk futbolunun iki efsanesi, artık her pazar günü seyirci karşısında gelişmeleri değerlendirecek.

Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak

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Haber: Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak - Haberler Spor
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