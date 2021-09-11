Tümer Metin, TRT Spor'dan ayrıldı! Bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak

Tümer Metin, bu sezon TRT ekranlarında olmayacak. Uzun süre Ersin Düzen'le program yapan Metin, artık Tivibu Spor kanalında maç sonraları yorumlarını yapacak. Metin'e, Fatih Terim'in eski yardımcı antrenörü Ümit Davala da yorumculuğa bu kanalda adımını atıyor.

HER PAZAR

Türk futbolunun iki efsanesi, artık her pazar günü seyirci karşısında gelişmeleri değerlendirecek.

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