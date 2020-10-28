Tümer Metin'in sert eleştirileri sonrası Beşiktaş'tan çarpıcı paylaşım: Sergen Yalçın'ın yanındayız

Denizlispor maçından sonra sosyal medyadan yapılan eleştirilerden dert yanan ve son olarak da futbol yorumcusu Tümer Metin'in eleştirilerine maruz kalan Sergen Yalçın için Beşiktaş'tan paylaşım geldi ve başarılı çalıştırıcıya destek verildi.

Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra biraz olsun nefes alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın arkasında olduklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Biriz, beraberiz. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.

TÜMER METİN ELEŞTİRMİŞTİ: LİYAKAT BİTMİŞ BEŞİKTAŞ'TA

Yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın için Denizlispor maçı sonrasında TRT Spor ekranlarında "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz" ifadelerini kullanmış ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

Sergen Yalçın, Denizlispor maçında sonra ise, "Özellikle sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar. Benim ve ekibimin aleyhinde çok üzücü şeyler yazıyorlar. Biz Beşiktaşlı olduğumuz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim kontratım 1 senelik. Tazminatımız yok. Bize destek olsunlar. Tek güvencemiz Beşiktaş taraftarı." demişti.