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Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı.

13.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya bankaya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı

TÜRK SPORUNU TEMSİL ETMİŞTİ

Yerlikaya aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de yürütüyor. Yerlikaya güreş sporunda yıllarca Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

ALKİN DE HALKBANK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel sekreteri ve ekonomi yazarı Kerem Alkin de Halkbank yönetim kuruluna seçildi.

CHP VE İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı da yapan Yerlikaya'nın ataması tepki çekti. CHP'li ve İYİ Partili isimler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kararı eleştirdi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZKAN'DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Aynı anda hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan Spor Bölümü mezunu Hamza Yerlikaya şimdi de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Millet işsizlikten ve açlıktan kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter!" ifadelerini kullandı.

AĞBABA: BU SİSTEM, BOZUK SİSTEM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter'dan atamaya tepki gösterdi.

Ağbaba, "Saray'ın Başdanışmanı ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya,Vakıfbank YK üyesi de oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank YK üyeliğine atandı. Milyonlarca parlak,donanımlı gencimiz ise asgari ücretle çalışacak iş bile bulamıyor. Lamı cimi yok:Bu sistem, bozuk sistem!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti'de ise partinin İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan atamayla ilgili bir değerlendirme geldi.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı

Ekonomi Manşet

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