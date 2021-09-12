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Hem de maç oynanırken! Protestocu uçaktan Ronaldo'ya yönelik ağır pankart

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Hem de maç oynanırken! Protestocu uçaktan Ronaldo'ya yönelik ağır pankart

Manchester United'la ilk maçına çıkan Ronaldo, stat üstünde gezen uçağın protestosuyla neye uğradığını şaşırdı. Kathryn Mayorga, 2009 yılında Ronaldo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. Dün Old Trafford'un üstünden geçen uçak, "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açtı.

Manchester United - Newcastle maçında ilginç bir protesto eylemi yaşandı. Cumhuriyet'in aktardığı haber de; stadyumun üzerinde dolaşmaya başlayan bir uçağın kuyruğuna bağlı olan pankartta, "Kathryn Mayorga'ya inanın" yazdığı görüldü.

RONALDO REDDEDİYOR

37 yaşındaki Kathryn Mayorga, ünlü futbolcuyu, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçluyor. Ronaldo ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

FEMİNİST GRUP YAPTI İDDİASI

The Sun'a göre Mayorga, "Geçmiş acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin, gelecekteki acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat olarak da 18 milyon sterlin olmak üzere toplam 56 milyon sterlin tazminat talep ediyor." Bu da oyuncunun yaklaşık iki yıllık kazancına tekabül ediyor.

İngiliz basınına göre, protesto gösterisi feminist Level Up grubu tarafından organize edildi.

Hem de maç oynanırken! Protestocu uçaktan Ronaldo'ya yönelik ağır pankart

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