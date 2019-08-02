Tüm Ryan Kent'in Golleri 2018-19

Ödünç alınan Liverpool kanat oyuncusu Ryan Kent, 2018-19 yıllarında Steven Gerrard'ın Rangers tarafı için bir kıvılcımdı. Kent 43 maçta dokuz asist yaptı ve altı gol attı. Dugout'taki İskoç tarafındaki tüm hedeflerini izleyin.

2.08.2019 20:21

Ödünç alınan Liverpool kanat oyuncusu Ryan Kent, 2018-19 yıllarında Steven Gerrard'ın Rangers tarafı için bir kıvılcımdı. Kent 43 maçta dokuz asist yaptı ve altı gol attı. Dugout'taki İskoç tarafındaki tüm hedeflerini izleyin.

Kaynak: Dugout

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