Tüm Ryan Kent'in Golleri 2018-19
Ödünç alınan Liverpool kanat oyuncusu Ryan Kent, 2018-19 yıllarında Steven Gerrard'ın Rangers tarafı için bir kıvılcımdı. Kent 43 maçta dokuz asist yaptı ve altı gol attı. Dugout'taki İskoç tarafındaki tüm hedeflerini izleyin.
Ödünç alınan Liverpool kanat oyuncusu Ryan Kent, 2018-19 yıllarında Steven Gerrard'ın Rangers tarafı için bir kıvılcımdı. Kent 43 maçta dokuz asist yaptı ve altı gol attı. Dugout'taki İskoç tarafındaki tüm hedeflerini izleyin.
Kaynak: Dugout
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