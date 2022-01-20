Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapattı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekildi. Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını ise yarın saat 14.00'da açıklayacak.

PİYASA BEKLENTİSİ SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Milyonlar seriye devam edilip edilmeyeceğini merak ederken, piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 kurumun 15'i önümüzdeki hafta yapılacak olan PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor. Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14,75 bandında yer alıyor. Ayrıca Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikası kararlarının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle ankete katılmayacaklarını belirtti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan kurumların beklentisi TCMB'nin ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Bloomberg faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Merkez Bankası'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.

Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. ForeksHaber anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerden 1'i faizin 125 baz puan indirimle yüzde 12,75'e çekileceği tahmininde bulundu.

Bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistlerden 4'ü nisan, 1'i temmuz, 1'i eylül, 1'i ise 2023 yılının şubat ayında ilk faiz değişikliğine gidileceği öngörüsünde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 8 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9 ve yüzde 22 seviyesinde oluştu.

HSBC TAHMİNİ

HSBC yatırım bülteninde de faizlerin sabit bırakılacağı yönünde tahminde bulunuldu. HSBC Portföy Baş ekonomisti İbrahim Aksoy tarafından kaleme alınan bültende, "Piyasa beklentisi ve HSBC Portföy Yönetimi olarak tahminimiz Para Politikası Kurulu'nun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutacağı yönünde" ifadeleri kullanıldı.

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