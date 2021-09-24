Tüm biletler tükendi! Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanında cehennem gibi ortamda oynayacak
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde birçok eksikle Ajax'ın karşısına çıkacak Beşiktaş, epey zor atmosferde sınav verecek. Hollanda ekibinin satışa sunduğu biletler tamamen tükendi. 55 bin kapasiteli stadyumda 52 bin taraftar olacak. Ajax'ın tribünlerinin tamamı bu sezon ilk kez Beşiktaş maçında dolacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Devler Ligi'nde Dortmund'un ardından belki de çok daha zor bir sınav verecek. Bu sıralar rakiplerine 5 ve üzeri goller atan Ajax, ilk kez dolu tribünler önünde Beşiktaş'a karşı oynayacak. Temsilcimizde de ciddi eksikler var.
HEPSİ SATILDI
55 bin kapasiteli stadyumda 52 binlik kapasite açıldı. Biletlerin tamamı tükendi. Ajax kulübü, pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun dolacağını duyurdu, taraftarına teşekkür etti.
İLK MAÇTA 5 ATTILAR
Ajax, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'i 5-1 mağlup etti. Geçen sene Portekiz'de şampiyon olan Sporting Lizbon, sezonun da en az gol yiyen takımıydı.
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