Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan vatandaşa yol gösterecek açıklamalar
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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan vatandaşa yol gösterecek açıklamalar

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan vatandaşa yol gösterecek açıklamalar

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Gündem Haber programına katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketiciler için çok önemli bilgiler verdi.

Enes Özdemir'in sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, tüketicilere yol gösterecek açıklamalar yaptı.

  • Tüketiciler sorunlarla karşılaştığında nereye başvurmalı?
  • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi arasındaki fark nedir?
  • Ayıplı bir ürün aldığımızda nerelere başvurmalıyız?
  • Cayma bedeli ile karşılaşırsak nerelere başvurabiliriz?

gibi konu başlıklarını değerlendiren Ağaoğlu, tüketicin haklarını detaylıca anlattı.

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