TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

21.08.2019 16:06

Beyaz eşya pazarındaki daralma Temmuz ayında da sürdü ve ÖTV muafiyeti uygulamasının Haziran'da sona ermesinin de etkisiyle iç satışlar yüzde 31 düştü.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında yüzde 31 düşüşle 459,658 adete geriledi. Beyaz eşya iç satışları Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 12 düşüşle 3.4 milyon adete indi.TÜRKBESD açıklamasına göre, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ihracat artış ivmesi de yavaşlama kaydetti. Buna göre beyaz eşya ihracatı Temmuz'da yüzde 1.0 artışla 1.55 milyon adet, Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 1.0 artışla 10.5 milyon adete çıktı.Beyaz eşya üretimi ise Temmuz'da yüzde 10 düşüşle 2.03 milyon adete, Ocak-Temmuz'da ise yüzde 2.0 gerileyerek 14.04 milyon adete geriledi.TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı:"Sektör olarak, Kasım 2018'de devreye giren ÖTV sıfırlanması uygulamasının Haziran ayında sona ermesinin ardından zorlu bir Temmuz ayı geçirdik. ÖTV muafiyetinin sona ermesi düğün ve klima satışlarını öne çekmişti."Bir önceki yıla kıyasla Haziran ayında 6 ana ürün grubunda yüzde 4 oranında artan iç satışlar, Temmuz ayında önceki sene aynı döneme göre yüzde 29 oranında daraldı. İlk 7 ay itibariyle ise yüzde 13'lük bir daralma söz konusu oldu."Üretiminin yüzde 74'ünü ihraç eden sektörümüzün, küresel ekonomideki yavaşlamanın da etkisi ile ihracat artış ivmesinin yavaşladığını görüyoruz."Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, Temmuz ayında ihracatını bir önceki yıl Temmuz ayına göre yüzde 2 oranında artırırken, Ocak-Temmuz döneminde ihracat artış oranı yüzde 1 olarak gerçekleşti."Talepteki azalma ve önümüzdeki 2 çeyrekte de daralma beklentisi üretime de yansımakta olup, Ocak-Temmuz döneminde beyaz eşya üretimi yüzde 2 oranında daraldı."Türkiye ekonomisinin 2020 itibariyle tekrar büyüme trendine gireceğini öngörüyoruz. Ülkemiz için önemli değer yaratan Beyaz Eşya sektörü, devletimizin de teşvikleriyle dünya ölçeğinde yüzümüzü ağartmaya devam edecektir."

Dinçer, "TÜRKBESD bundan böyle üretici olmayan firmaları da ekosistemine dahil ederek çalışma kapsamını genişletmeye hazırlanıyor ve önümüzdeki günlerde sektörümüz açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdiğimiz bu konuya ilişkin detayları da aktaracağız" diye ekledi. (Grafik)

Kaynak: DHA