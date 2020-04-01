TÜİK-Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı Türkiye'de, 2019 yılında toplam 61 bin 512 kitap yayınlandı ve toplam satılan kitap bandrolü sayısı yıllık bazda yüzde 3.2 artarak 423.6 milyon adete yükseldi.

Türkiye'de, 2019 yılında toplam 61 bin 512 kitap yayınlandı ve toplam satılan kitap bandrolü sayısı yıllık bazda yüzde 3.2 artarak 423.6 milyon adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerine göre, Türkiye'de, 2019 yılında toplam 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.

Konularına göre yayımlanan materyallerin;yüzde 28.3'ü eğitim, yüzde 18.2'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16.7'si akademik, yüzde 16.3'ü yetişkin kültür, yüzde 15.1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5.4'ü ise inanç konulu olarak yayımlandı.

Yayımlanan materyallerin yüzde 90'nının yayın dili Türkçe, yüzde 6.6'sınin İngilizce, yüzde 3.4'ünün ise diğer diller olarak gerçekleşti. (Grafik)

Kaynak: DHA