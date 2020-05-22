TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Yinal Yağan'ın yerine Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığı'na getirildi.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Muhammed Cahit Şirin, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı.

2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başlayan Muhammed Cahit Şirin, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Muhammed Cahit Şirin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Muhammed Cahit Şirin, daha önce Ekonomi Bakanlığında danışman olarak çalışmıştı. Şirin, geçtiğimiz yılın haziran ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen'le evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Cumhubaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı.