Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un yeni teknik direktörü oldu

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Tanırvermiş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü olduğum için çok mutluyum. Spezia Kulübünün vizyonundan çok etkilendim" ifadelerini kullandı. Tanrıvermiş, geçen sezon Serie A ekibi Roma'nın 16 yaş altı takımını çalıştırmıştı.

İtalya Serie A ekibi Spezia, 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne genç çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş'i getirdiğini açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Spezia Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenen ve son olarak Roma'nın genç takımını çalıştıran Tanrıvermiş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"HEDEFE ULAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Tanrıvermiş de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü olduğum için çok mutluyum. Spezia Kulübünün vizyonundan çok etkilendim. Bu maceraya başlamak ve Primavera (PAF) takımımızı hedefe ulaştırmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Spezia." ifadelerini kullandı.