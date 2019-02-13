Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan Sivasspor'u Ziyaret Etti

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erbakan'ı tesis girişinde Asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler Ersel Uzğur, Yunus Kaya, Mohamed Ali Kurtuluş, Yusuf Randa, Recep Atılgan ve futbolcu Emre Kılınç karşılandı.



Tuğgeneral Erbakan, hafta sonu deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Taşseten ve Keleş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin anısına Erbakan'a imzalı forma hediye edildi.

Kaynak: AA