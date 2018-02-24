Tugay Kerimoğlu Teknik Direktörlüğü Bırakıp Yorumcu Oldu
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Tivibuspor'la anlaştı.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Artık teknik direktörlük yapmamaya karar veren Kerimoğlu, artık TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapacak.
TİVİBU'DA ÇALIŞACAK
Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanına Tugay Kerimoğlu'nun da eklendiği açıklandı. Kerimoğlu bundan sonra Tivibuspor'da futbol yorumculuğu yapacak.
Tugay Kerimoğlu son olarak TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.
YORUMLAR (5)
-
Isler Ters gitmiyegörsün. . . . !! Hos hayatin icinde elbette varda Ülkede isim yapip söhret olmus insanlarin aile hayatini birazdaha ciddiye alip daha düzgün olmalarini beklemek // dilemek HAKSIZLIKMI. . . AYRILMAK/BOSANMAK HAYATIN icinde ELBETTE VAR !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Eeeeee en kolayı buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Nasreddin Hoca''ya sormuslar ''Ay eskiyince ne yaparlar'' diye o da''Kirpip, kirpip yildiz yaparlar '' demis. !!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
paraya para demez artık zaten demiyorduCevap Yaz Yayından Kaldır
-
En kolay iş yorumcu olmak eleştiri yapmak üretmeden kazanç salla gitsin lafları...Cevap Yaz Yayından Kaldır