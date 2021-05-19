Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların "Puduhepa"sı olacak
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Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların "Puduhepa"sı olacak

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

- Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların "Puduhepa"sı olacak Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kuzey Adana Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli Belediyesi tarafından açılacak olan "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi" ve üretim tesisinde 154 kadın istihdam edilecek.

- Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların "Puduhepa"sı olacak

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kuzey Adana Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli Belediyesi tarafından açılacak olan "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi" ve üretim tesisinde 154 kadın istihdam edilecek.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçede açılacak olan "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi"nde, şiş örücülüğü, bez bebek yapımı, elde makine işlemeciliği ve dekoratif kırlent kılıfı üretimi kursu, Tufanbeyli Fasulyesi üretim tesisi olacağını söyledi. Ergü binada son çalışmaları yerinde inceleyen, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projesi ve Kuzey Adana Kalkınma Programı Projesi kapsamında Tufanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların yapıldığını belirterek, Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi meslek edindirme kursları ile ilçede ikamet eden 18-40 yaş arası 4 engelli ve 150 işsiz kadına yönelik toplam 154 kişinin istihdamına katkı sağlayacağını kaydetti. Ergü, Puduhepa Üretim Atölyesinin Tufanbeyli kadınlarının başarısının gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

Başkan Ergü " Burası Tufanbeyli Belediyemize ait 4 katlı bir bina. Burayı üretim atölyesine çevirmeyi düşündük. Burada Kuzey Adana projesi ile valilik, Çukurova Kalkınma ajansı destekleri ile burada Puduhema kilimleri kadınlarımız tarafından üretilen ürünler ekonomiye kazandırılmış olacak. Ayrıca burada bakliyat paketleme, turşu kilim dokuma ve Tufanbeyli Fasülyesini uluslararası ekonomiye kazandıracağız" dedi.

Atölyeye adına veren Puduhepa'nın Tufanbeyli'nin Şar köyünde yaşayan rahibin kızı olduğunu anlatan Ergü, "Puduhepa Kades anlaşmasında mührü bulunan ve Anadolu topraklarından çıkmış ve barışı gerçekleştirmiş bir Hitit kraliçesi ve bir kadın başarı öyküsünün tarihi bir kahramanıdır. Tufanbeyli kadınları da Puduhepa gibi başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak
Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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Tufanbeyli'de Kadınlar Torosların "Puduhepa"sı olacak - Haberler Ekonomi
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