Tufanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle oluşan selde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de Çatalçam Mahallesi'nde zarar gören alanları ziyaret ederek, "Mağduriyetlerin giderilmesi ve bir daha aynı baskınların olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Büyük geçmiş olsun. Allah daha beterinden saklasın." dedi.

Kaynak: AA