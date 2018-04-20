Tüdam Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç Açıklaması

Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, "Ülkemizin sürdürülebilir atık politikalarını belirlemek adına birtakım tedbirler alınmasını talep etmekteyiz." dedi.

Kılıç, bir otelde düzenlenen "Atık sektöründe yangın var. Türkiye dünyanın çöplüğü olmasın" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, dernek olarak 10 yılı aşkın süredir ülkedeki atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Derneğin, değerlendirilebilir atıkları sağlıklı ve sürdürülebilir çerçevede ülkeye hammadde olarak geri kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Kılıç, ayrıca, sektörün yaşadığı sorunların çözümü noktasında yetkili otoritelerle çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kılıç, atık ithalatının uzun vadede Türkiye'yi çevresel ve ekonomik açıdan yıpratacağını dile getirerek, ileriye dönük sürdürülebilir atık politikalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Vedat Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin özellikle 2018'in başı itibarıyla yayımlanan kontrol yönetmeliğinde toplama hedefleri yüzde 56 ki bunun yüzde 80'i evsel kaynaklı atıklardan karşılanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılmış olan 'Sıfır Atık' politikasını düşündüğümüzde bu kontrolsüz atık ithalatı bu projelerin uygulanmasını önemli ölçüde sekteye uğratacaktır. Zaten atık toplama oranlarımızın düşük olduğu ülkemiz, bu kontrolsüz atık ithalatları ile birlikte çevresel, ekonomik ve sosyolojik açıdan ezilmektedir. Bu sürecin, telafisi mümkün olmayan hastalıklara sebep olmaması için biz özellikle dernek olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan ve Ekonomi Bakanımızdan bu konuları gündemlerine almalarını ve ülkemizin sürdürülebilir atık politikalarını belirlemek adına birtakım tedbirler alınmasını talep etmekteyiz."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk ve TÜDAM Başkan Yardımcısı Ercan Yürekli de katıldı.