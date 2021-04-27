TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak
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TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak Ar-Ge personelinden 6'sı araştırmacı ve 1'i teknisyen olarak işe alınacak.

Araştırmacı Ar-Ge personeli ilanına başvuracak adayların, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Teknisyen olarak istihdam edilecek Ar-Ge personeli adaylarında ise Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs olarak belirlenen ilan için müracaatlar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından erişilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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