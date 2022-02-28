TUBİTAK bursu ne kadar 2022: TUBİTAK bursu ne kadar oldu? TUBİTAK yüksek lisans bursu ne kadar?

Tubitak bursu ne kadar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, öğrencilere burslarla ilgili bir de müjde verdi. Peki, TUBİTAK bursu ne kadar 2022: TUBİTAK bursu ne kadar oldu? Yüksek lisans bursu ne kadar? TUBİTAK yüksek lisans bursu! İşte detaylar...

YÜKSEK LİSANS BURSU NE KADAR?

TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bir müjde de öğrencilere vererek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." dedi.

LİSANS BURSU NE KADAR?

Burslara yüzde 67 oranında zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." ifadelerini kullandı.

TUBİTAK BURSU NEDİR?

Bu programın amacı; temel bilimler ile sosyal ve beşeri bilimlere yönelimi teşvik etmek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında başarılı olmuş öğrencileri desteklemek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak için lisans eğitim bursu vermektir.

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