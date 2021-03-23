TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi

23.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:49
TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu Kültürpark'taki Medya Restaurant'ta gerçekleşti. 67 üyenin bulunduğu şubenin Genel Kurulu'nda 55 üye oy kullanıldı. Mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi ve Gazeteci Vedat Yücebaş'ın listeleriyle birlikte aday olarak katıldığı seçimde, 31 oy alan Mehmet Ali Ekmekçi, seçimi kazanarak güven tazeledi.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "Kazanan Türkiye Spor Yazarları Derneği olmuştur. Vedat Yücebaş ve ekibini kutluyorum. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Genel Kurul'da yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BURSA

TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal İrfan Can Kahveci Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:51:40. #1.14#
title