TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi
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TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi

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TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Şifa Çiçek, oy birliğiyle Antalya Şubesi Başkanlığı'na yeniden seçildi

Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Mevlüt Yeni, katip üyeliklere ise Hasan Yavaşlar ve Sercan Aytış seçildi. Daha sonra TSYD Antalya Şubesi'nin seçimine gidildi. Tek listeyle gidilen seçimde Şifa Çiçek, oy birliğiyle Antalya Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise; Murat Özgen, Koray Geçgel, Ersin Aydın, Ali Bayraklı, Erkan Erman ve Mehmet Akif Arıcı yer aldı. Denetleme Kurulu'nda da Haşmet Öyken, Emin Demir ve Cengiz Altay görevlendirildi.

TSYD Antalya Şubesi Başkanlığı'na seçilen Şifa Çiçek, şubenin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürütenlere teşekkür etti. Çiçek, "Aldığımız bayrağı yukarı taşımak istiyoruz. TSYD'nin daha iyi yerlere gelmesi için ikinci dönem daha çok çalışacağız. Beni başkan gibi düşünmeyin, herkes elini taşın altına soksun. Hep beraber çalışalım" dedi. - ANTALYA

TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi
TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi
TSYD Antalya Şube'de ikinci Çiçek dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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