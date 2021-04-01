TSYD Ankara Şubesi'nde görev dağılımı belli oldu
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TSYD Ankara Şubesi'nde görev dağılımı belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TSYD Ankara Şubesi'nde görev dağılımı belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ercan Ata'nın listesinde yer alanların görevleri belirlendi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ercan Ata'nın listesinde yer alanların görevleri belirlendi.

Ankara Şubesi'nin idari binasında yapılan yönetim kurulu toplantısında Asbaşkanlığa Mustafa Büyükışık ile Bülent Karadaş getirildi. Yönetim Kurulu Sekreteri Adem Altan, Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç, Yönetim Kurulu üyeleri ise Erhan Karadağ ve Ali Burak Ünlü oldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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