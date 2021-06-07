TSKB Gayrimenkul Değerleme, Ege ve güney bölgesindeki kira artışlarını değerlendirdi

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre, Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları geçen yıla kıyasla yüzde 30 artarak 125 bin TL'ye yükselirken, Antalya'da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin TL'ye ulaştı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre, Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları geçen yıla kıyasla yüzde 30 artarak 125 bin TL'ye yükselirken, Antalya'da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin TL'ye ulaştı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme, Ege ve güney bölgesindeki kiralık piyasasını değerlendirdi. Araştırmada, Alaçatı, Bodrum, İzmir ve Antalya gibi yazlık sayısı ve yazlıkçı nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde pandemi öncesi döneme göre artan kira fiyatları dikkati çekti.

Araştırmaya göre, Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları geçen yıla kıyasla yüzde 30 artarak 125 bin TL'ye yükselirken, Antalya'da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin TL'ye ulaştı.

Antalya'nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde sahile yakın olan kesimler üst gelir grubu, denizden iç kesime doğru uzanan bölgeler ve Kepez ilçesi ise orta gelir grubu tarafından tercih edilirken, şehrin denizden uzak kuzey kesimlerinde çoğunlukla alt gelir grubu yaşıyor. Antalya şehir merkezinde mesken kiralamaları Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde aylık 25-30 TL/metrekare bedellere kadar çıkıyor, Kepez'de ise 10-15 TL/metrekare civarında seyrediyor.

Antalya şehir merkezinde bulunan kurumsal firmaların ve doktor muayenehanelerinin son 5 yılda inşa edilen plaza tarzı yapılaşmalarda yoğunlaştığı gözlenirken, buralarda kiralamaların birim metrekare fiyatı 50-60 TL mertebesine kadar yükseliyor. Son dönemde mesken fonksiyonlu olarak projelendirilmiş yapılardan ofise dönüştürülen eski yapıların kiralamaları ise aylık 15-20 TL/metrekare civarından başlıyor.

Denize ve şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kemer bölgesinde daha çok sezonluk ve aylık kiralamalar tercih ediliyor. Yapıların denize yakınlığı, inşaat kalitesi ve eşyalı olup olmamasına göre belirlenen kiralama bedelleri, 200-250 metrekare alana sahip villalar için sezonluk 60-70 bin TL aralığından başlayıp 200-250 bin TL aralığına kadar çıkıyor.

Salgın nedeniyle kalabalığın olduğu apartman hayatından kaçmak isteyenler ve bölge halkı, yaz aylarında sıcaklığı ve nemi merkeze göre daha düşük olan Döşemealtı bölgesini tercih ediyor. Bu bölgede kira bedelleri aylık 30-35 TL/metrekare civarında seyrediyor.

Yerli turistlerin yazlık kullanımının daha yaygın olduğu Serik, Manavgat sahil hattında ise kiralamalar 200 metrekare alanlı villalarda aylık 2 bin 500-3 bin TL'den başlayıp villaların eşyalı ve havuzlu olma durumuna göre 10-12 bin TL aralığına kadar çıkabiliyor.

Alanya'da şehir yerleşiminin sahile yakın olması, iç kısımlarda rakım yüksekliği ve deniz manzarasına hakimiyetin tercih edilmesi nedeniyle villa tarzı yapılaşma, eğimli dağ eteklerinde yoğunlaşıyor. Kiralamalar 150-160 metrekare alanlı villalarda aylık 3 bin 500-4 bin TL civarından başlayıp 10-12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Evden çalışma ile yaz aylarını Ege'deki sahil kesiminde geçirme talebi arttı

Antalya'ya kıyasla yazlık kiralamaların yaygın olmadığı Mersin'de merkez yerleşim için konut kiralamaları, yapının yaşı ve denize uzaklığına göre değişiklik gösteriyor.

Kiralamalar, 8-9 TL/metrekare civarından başlayıp 20-23 TL/metrekare bandına kadar çıkıyor. Büro ofis kullanımlarında bazı bölgelerde plaza tarzı ticari kullanımlar bulunsa da şehir genelinde daha çok mesken fonksiyonlu projelendirilmiş taşınmazlar ticari olarak kullanılıyor. Şehrin genelinde büro/ofis için kiralamalar aylık 10-12 TL/metrekare civarından başlayıp 25-27 TL/metrekare aralığına kadar yükselebiliyor.

Adana'da konut kiralama rakamları incelendiğinde, yapının yaşı ve inşaat kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kiralamalar, 11-13 TL/metrekare civarından başlayıp 22-25 TL/metrekare bandına kadar çıkıyor. Şehrin genelinde büro/ofis için kiralamalar ise aylık 12-15 TL/metrekare civarından başlayıp konumuna ve yeni binada olması durumuna göre 30-35 TL/metrekare civarına kadar yükselebiliyor.

İzmir'de çalışma alanlarının çeperlerinde bulunan yerleşim yerlerinde, yeni inşa edilen ve nitelikli projeler içinde yer alan konutlarda kira bedelleri ortalama aylık 35-40 TL/metrekare, apartman tipi yeni konutlarda aylık ortalama 25-35 TL/metrekare, nispeten eski binalarda ise aylık 15-25 TL/metrekare arasında değişiyor.

Son yıllarda özellikle salgın süreci ile birlikte evden çalışma modelinin de hayatımıza girmesiyle yaz aylarını Ege Bölgesi'ndeki sahil kesiminde geçirme talebi artış gösterdi. Kiralamalar, genellikle haziran-ağustos ayları arasında geçen 3 aylık sürede yapılırken az da olsa yıllık kiralamalar gözlemleniyor.

"Ege Bölgesi'ndeki kiralama faaliyetlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor"

TSKB Gayrimenkul Değerleme İzmir Şube Yönetici Yardımcısı Mustafa Alperen Yörük, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çeşme'de ortalama özelliklere sahip villa kiralarının geçen yıla göre yüzde 25-30 artış gösterdiğini belirterek, sezonluk kira bedellerinin 90-110 bin TL arasında değiştiğine dikkati çekti.

Urla'da ise benzer villaların 80-100 bin TL arasında değişen bedellerle kiralanabildiğini aktaran Yörük, şunları kaydetti:

"Alaçatı'daki villaların sezonluk kiraları ise 100-125 bin TL mertebesinden başlayıp villanın niteliğine ve konumuna göre 250 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bodrum'da ortalama bir villanın sezonluk kira bedelinin son bir yılda yaklaşık yüzde 35-40 artışla ortalama 100-125 bin TL seviyelerine ulaştığı gözlemleniyor. Bodrum'da, tercih edilen bölgelerdeki lüks villaları kiralamak için ise sezonluk olarak 250-300 bin TL arasında bütçe ayrılması gerekiyor. Fethiye'de ise diğer bölgelerden farklı olarak sezonluk kiralamalardan ziyade günlük, haftalık ve yıllık kiralamalar ön plana çıkıyor. İlçedeki yıllık kiralama bedelleri, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak ortalama 60 bin TL ila 85 bin TL arasında seyrediyor."

Kalabalık yaşamın yoğun olduğu apartman hayatından kaçış, evden çalışma modeli ve izole edilmiş bir hayatın daha çok tercih edilmesinin Ege Bölgesi'ne olan talebi artırmaya devam ettiğini bildiren Yörük, "Bölgede gerçekleşen gayrimenkul yatırımlarına bakıldığında, kiralama faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğu görülüyor ancak kira bedellerindeki artış oranlarının satış fiyatlarına göre düşük kalması amortisman sürelerini uzatıyor. Önümüzdeki yıllarda bölgedeki kiralama faaliyetlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi'nin en fazla nüfusa sahip kenti İzmir'de geçen yıl gerçekleşen depremin, yeni kent merkezi içindeki eski yapılara olan güveni azalttığına işaret eden Yörük, buna bağlı olarak deprem sonrası inşa edilen A ve B sınıfı ofis projelerindeki doluluk oranlarında ve kira fiyatlarında gözle görülür bir artış oluştuğunu kaydetti.

Yörük, "Yeni kent merkezinde bulunan çalışma alanlarındaki ofis kira bedelleri; konuma, bina yaşına, yapı kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. A sınıfı projelerde geçen yıl aylık 40-45 TL/metrekare arasında değişen kira bedelleri halihazırda aylık 50-55 TL/metrekare, B sınıfı projelerde ise günümüz itibarıyla ortalama aylık 40-45 TL/metrekare aralığında değişiyor. Bölgede yer alan konut kira bedelleri ise geçen yıla göre ortalama yüzde 15-20 artarak aylık ortalama 40-50 TL/metrekare mertebelerine ulaşmış durumda. Genel anlamda il merkezindeki kiralama faaliyetlerine bakıldığında, kira bedellerinin geçen yıla göre ortalama yüzde 15-20 oranında artış gösterdiği görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Villa tarzı yapılaşmalar, pandeminin beraberinde getirdiği izole hayat ihtiyacı ile birlikte yoğun talep görüyor"

TSKB Gayrimenkul Değerleme Antalya Şube Müdürü Halil Esendal da Antalya'nın doğasıyla dikkati çeken Kaş, Kalkan ve Demre'nin çevresindeki engebeli arazinin, yapı arzının düşük kalmasına neden olduğunu belirterek, "Son dönemde bölgede artan villa tarzı yapılaşmalar, pandeminin beraberinde getirdiği izole hayat ihtiyacı ile birlikte yoğun talep görüyor. Bölgenin sahil bandında daha çok haftalık ve aylık kiralamalar tercih edilirken, kiralamalar oda ve yatak sayısına göre çeşitlilik gösteriyor. 4-5 kişinin konaklayabileceği, deniz manzarasına sahip havuzlu villalarda sezon dışındaki zamanda günlük kiralamalar pandemi öncesi günlük 250-300 TL iken 500 TL'yi, sezon aylarında pandemi öncesi günlük 600-800 TL iken alınan rezervasyonlar 1.500-2 bin TL civarını buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol