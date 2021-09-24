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TSE Başkanı Şahin, ISO konsey üyeliğine seçildi Açıklaması

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
TSE Başkanı Şahin, ISO konsey üyeliğine seçildi Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin'in, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) en üst yönetim organı olan ISO konsey üyeliğine seçildiği bildirildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin'in, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) en üst yönetim organı olan ISO konsey üyeliğine seçildiği bildirildi.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, ISO'nun 43'üncü Genel Kurulu 22-24 Eylül'de İngiltere'nin ev sahipliğinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirildi.

Genel Kurul'un oturumunda yapılan oylama sonuçlarına göre TSE Başkanı Şahin, en fazla oyu alarak ISO konsey üyeliğine seçildi. Teşkilatın 20 üyeli konseyi, ISO'nun politikalarını belirliyor ve stratejilerini oluşturuyor. Politikaları ve stratejileri de hayata geçiren konsey, ISO'nun en üst yönetim organı olarak görev yapıyor.

"Ülkemizi üst seviyede temsil edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, TSE olarak uluslararası organizasyonlarda etkin olacaklarını belirterek, paydaşlarının standardizasyona katılımlarını daha kolay ve erişebilir kılacaklarını bildirdi.

Oylama sonucunu da değerlendiren Şahin, şunları kaydetti:

"TSE olarak ülkemizi uluslararası organizasyonlarda üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını artırmaları, bu görevi stratejik olarak gerçekleştirebilmek adına önemli bir hal almıştır. Sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz."

ISO politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin olacaklarını vurgulayan Şahin, "Ülkemize, sanayicimize uluslararası arenada kazanımlar sağlayacağız. Ayrıca Enstitümüz tarafından hazırlanan standartların ISO nezdinde kabul edilmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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