TRX Coin yorum ve grafiği! TRX Coin nedir, nasıl alınır?

Kriptopara piyasasının öne çıkan enstrümanlarından birisi olan Tron (TRX) Coin, piyasada 100 milyar civarı coin ile hizmet veriyor. TRX coin, piyasada birçok işlem çifti ile yer almasıyla dikkat çekiyor. İşte TRX Coin yorum ve grafiği! TRX Coin nedir, nasıl alınır?

TRON (TRX) Nedir?

TRON, bu teknolojinin günlük kullanıma uygun olmasını sağlamayı amaçlayan blockchain tabanlı bir işletim sistemidir. Bitcoin saniyede altı işlemi ve Ethereum'u 25'e kadar idare edebilirken, TRON ağının 2.000 TPS - 24/7 kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.

Bu proje en iyi şekilde içerik paylaşımına ve eğlenceye odaklanan merkezi olmayan bir platform olarak tanımlanır - ve bu amaçla, en büyük kazanımlarından biri 2018'de dosya paylaşım hizmeti BitTorrent'ti.

Genel olarak, TRON hedeflerini altı aşamaya ayırdı. Bunlar arasında basit dağıtılmış dosya paylaşımı sağlama, finansal ödüller yoluyla içerik oluşturmayı teşvik etme, içerik oluşturucuların kendi kişisel belirteçlerini başlatmalarına izin verme ve oyun endüstrisini merkezden uzaklaştırma yer alıyor.

TRON, DApp'ler oluşturmak için en popüler blok zincirlerinden biridir .

TRON (TRX) yorum ve grafiği



TRON (TRX) yorum ve grafiği

TRON'un Kurucuları Kimlerdir?

TRON, şu anda CEO olarak görev yapan Justin Sun tarafından kuruldu. Peking Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde eğitim gördü, Forbes Asia tarafından girişimcilere yönelik 30 Under 30 serisinde tanındı.

1990'da doğdu, geçmişte Ripple ile de ilişkilendirildi - Büyük Çin bölgesinde baş temsilcisi olarak hizmet ediyordu.

TRON'u Benzersiz Yapan Nedir?

TRON, kendisini içerik oluşturucuların izleyicileriyle doğrudan bağlantı kurabilecekleri bir ortam olarak konumlandırdı. Merkezi platformları ortadan kaldırarak - ister akış hizmetleri, uygulama mağazaları veya müzik siteleri olsun - yaratıcıların aracılara karşı o kadar fazla komisyon kaybetmeyeceği umuluyor. Bu da içeriği tüketiciler için daha ucuz hale getirebilir. Eğlence sektörünün nasıl giderek dijitalleştiği göz önüne alındığında, TRON bu sektöre blockchain teknolojisini uygulamada bir başlangıç ??yapabilir.

Şirket ayrıca Ripple Labs gibi büyük şirketlerden seçilmiş, dünya çapında yetenekli ve deneyimli bir geliştirici ekibine sahip olduğunu söylüyor.

Son olarak, diğer bazı blockchain projeleri geliştirme planları konusunda opak olabilirken, TRON önümüzdeki yıllara yönelik niyetlerini gösteren bir yol haritası sunarak bir fark noktası sunuyor.

Dolaşımda Kaç TRON (TRX) Coin Var?

TRON'un toplam 100 milyardan fazla token arzı var - ve yazım sırasında bunların yaklaşık 71.6 milyarı dolaşımda.

2017'de bir token satışı yapıldığında, özel yatırımcılara 15,75 milyar TRX tahsis edilirken, ilk madeni para sunan katılımcılara ek 40 milyar tahsis edildi. Tron Vakfı'na 34 milyar verildi ve Justin Sun'a ait bir şirket 10 milyar aldı.

Sonuç olarak, bu TRX arzının% 45'inin kurucuya ve projenin kendisine gittiği,% 55'inin yatırımcılar arasında dağıtıldığı anlamına geliyordu. Eleştirmenler, bunun diğer kripto para projelerinde görülenden çok daha yüksek bir oran olduğunu savunuyor.

TRON Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

TRON, delege edilmiş delege kanıtı olarak bilinen bir fikir birliği mekanizması kullanır .

TRX sahipleri, Tron Power'ı elde etmek için kripto para birimlerini dondurabilirler, bu da blok üreticisi olarak hizmet veren "süper temsilciler" e oy verebilecekleri anlamına gelir.

Bu blok üreticileri, işlemleri doğrulama karşılığında TRX ödülleri alırlar ve bu ödüller daha sonra kendilerine oy veren kişiler arasında dağıtılır.

TRON'a göre bu yaklaşım, blok zincirinin daha yüksek iş hacmi elde etmesine yardımcı oluyor.

TRON'u (TRX) Nereden Satın Alabilirsiniz?

TRON, Poloniex, Bancor, KuCoin, Binance, Bitfinex, Coinbene ve diğerleri dahil olmak üzere düzinelerce borsada listeleniyor. Ancak Coinbase tarafından desteklenmemektedir.