Trump'ın damadı hakkında yeni iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.