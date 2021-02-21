TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

21.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:42
TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

Gönül Dağı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı, Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalıştılar! Peki, TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam 20 Şubat Cumartesi, 17. yeni bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı'nda yine heyecanlı gelişmeler yaşandı! İşte, TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

TRT1 GÖNÜL DAĞI SON 17. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDENELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir Kim Kardashian
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 00:42:17. #1.15#
title