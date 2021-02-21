TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

Gönül Dağı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı, Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalıştılar! Peki, TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam 20 Şubat Cumartesi, 17. yeni bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı'nda yine heyecanlı gelişmeler yaşandı! İşte, TRT1 Gönül Dağı 17. full izleme linki! Gönül Dağı son bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı!

TRT1 GÖNÜL DAĞI SON 17. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDENELER OLDU?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?