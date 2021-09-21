TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

TRT, TRT Spor ekranlarına yayınlanan %100 Futbol programında yer alması için Rıdvan Dilmen'e 60 bin TL teklif edildiği iddialarına yanıt verdi. TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen'e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Geçen gün Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" programında konuşan Rıdvan Dilmen, kendisine TRT tarafından 60 bin TL teklif yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini söylemişti. Bunun üzerine TRT konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır. TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen'e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir. Daha önceki açıklamamızda bu durum, "Spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır" şeklindeki ifadelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sektör koşulları kamu yayıncısı olan TRT için de geçerlidir. TRT tarafından Sayın Dilmen'e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT'nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT'nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür. Meselelere yönelik sorumlu yaklaşım bu duruşu gerektirmektedir. TRT'nin sosyal medyada belgesiz bir şekilde paylaşılan her yalana cevap verme gibi bir zorunluluğu yoktur. TRT yönetimi, tüm çalışmalarında kamu menfaatlerini koruma açısından sorumluluğunun bilincindedir. Bu konuda sahte bir erdemlilik perdesi arkasından üstünlük taslayan tavırların kabul edilmesi mümkün değildir.

TRT'nin yükselen başarısının, yalan kıskacıyla sekteye uğratılmasına ve yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Son olarak, bu konuda yalan ve iftiraları ortaya atanlarla hukuki mücadelemizin devam edeceğini tekraren belirtmek isteriz."

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim

 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil üzerinden Vitor Pereira'ya yüklendi: İyi niyetli değil

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil üzerinden Vitor Pereira'ya yüklendi: İyi niyetli değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Hasan Polatkan Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:33:38. #1.11#