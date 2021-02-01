Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı
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Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı

01.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:07
Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'te forma giyen Fransız asıllı Türk forvet Umut Bozok, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'e transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Nimes formasıyla attığı 24 golle 2. Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

Attığı gollerle Fransa'da adından söz ettiren Fransız asıllı Türk futbolcu Umut Bozok, Fransa Ligue 2'den Ligue 1'e transfer oldu.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de mücadele eden Lorient'e sezon sonuna kadar kiralandı.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Umut Bozok, 2017-18 sezonunda Ligue 2'de Nimes forması giyerken 24 golle gol krallığı sevinci yaşamıştı. Umut, bu sezon ise Lorient ile 5 maçta 56 dakika sahada kaldı.

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