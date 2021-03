TRON Coin nedir? Güncel TRON (TRX) Coin yorum ve grafiği

TRON COİN NEDİR?

TRON (TRX), 2017'de Justin Sun tarafından Singapur merkezli, kâr amacı gütmeyen Tron Vakfı aracılığıyla kuruldu. Tron Foundation'ın 2017'deki ilk kripto para arzı (ICO) 100 milyar TRX yarattı ve toplam 70 milyon dolar topladı.

TRON Protokolü, blockchain teknolojisini merkez alan bir işletim sistemini temsil ediyor. Bu sistemde geliştiriciler, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) yaratabiliyor, özgürce yayınlayabiliyor, veri ve diğer içerikleri depolayabiliyor. TRON Vakfına göre bu ağı çevreleyen ekosistem, üst düzey ölçeklendirilebilirlik ve yüksek verimliliğe sahip hesaplama gücü sayesinde tutarlı güvenilirlikte ve yüksek hızda işlem doğrulama üzerine uzmanlaşıyor.

TRON, ilk olarak Ethereum tabanlı bir token olarak yaratıldı. Ancak 2018'de kendi ağına geçti. ERC20 TRX tokeni sahipleri, bu tokenleri TRON ağındaki TRX dijital para birimi ile takas etti. Bunun ardından Ethereum tabanlı tokenler yok edildi. TRON'un kurucusu Justin Sun, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor. Aynı zamanda BitTorrent'in CEO'su olan Sun, 2020'de Steem'i satın aldı.

TRON Madenciliği Nasıl Yapılır?

TRON, Bitcoin'in iş ispatı (PoW) sistemi yerine yetkilendirilmiş bir pay ispatı (PoS) sistemini temel alıyor. Bu sistemde döngü halinde olan 27 "süper temsilci", blockchain üzerindeki işlemleri doğruluyor. Süper temsilciler, her altı saatte bir seçiliyor. Blockchain'deki bloklar her üç saniyede bir üretiliyor ve süper temsilciler blok başına 32 TRX blok ödülü alıyor. Siz de bir şahit düğümü (blok önerir ve protokol kararlarında oy kullanır), bir tam düğüm (işlemleri ve blokları yayınlar) veya bir Solidity düğümü (tam düğümlerden blokları senkronize eder, API sağlar) çalıştırarak TRON blockchain'inde görev alabilirsiniz.

Kullanıcılar, stake edilen TRX miktarına eşit bir kaynak olan "Tron Power" kullanarak TRON ağındaki staking'e katılabiliyor.