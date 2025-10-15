Trieste Galatasaray maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?
Trieste ile Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Trieste – Galatasaray karşılaşması, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak ve maçın başlama düdüğü 22.00'de çalacak. Peki, Trieste Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki mevcut mu?
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Trieste ve Galatasaray, bu akşam karşı karşıya geliyor. Sporseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak Trieste – Galatasaray mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Peki, karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenebilecek?
TRIESTE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Trieste ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRIESTE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Basketbolseverler, Trieste – Galatasaray maçını TRT Spor kanalından şifresiz bir şekilde izleyebilecek. Karşılaşma, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak yayın yapılacak.
TRIESTE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trieste ile Galatasaray arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.
TRIESTE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Müsabaka, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
TRIESTE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda Trieste'ye konuk olacak. Karşılaşma, İtalya'nın Trieste kentinde bulunan PalaTrieste Stadyumu'nda oynanacak.