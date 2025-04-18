Trendyol GO satıldı mı? Trendyol GO'u kim alacak?

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'in anında market ve yemek teslimat hizmeti Trendyol GO'yu satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Peki, Trendyol GO satıldı mı? Trendyol GO'u kim alacak?

TRENDYOL GO SATILDI MI?

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'in anında market ve yemek teslimat hizmeti Trendyol GO'yu satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. - Kaynak: donanimhaber.com

Satın alma girişiminin şartları henüz belli olmadı. Konu hakkında bilgi sahibi kişiler nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin hala bir anlaşma olmadan sona erebileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberinde anlaşmanın şartlarının henüz netleşmediği, nihai bir anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Trendyol Go, e-ticaret platformu Trendyol Group tarafından işletiliyor.

Trendyol Group'un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group'a ait.