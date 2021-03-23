SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
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SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

23.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:19

Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandıSAMSUN'da yağmur sonucu kayganlaşan yolda sürücüsü H.Ş.'nin (73) fren yaptığı hafif ticari araç hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi.

Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

SAMSUN'da yağmur sonucu kayganlaşan yolda sürücüsü H.Ş.'nin (73) fren yaptığı hafif ticari araç hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Ş.'nin eşi Y.Ş. (71) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tren yolu kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 55 AEV 239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü H.Ş.'nin fren yapması sonucu kayarak hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak refüje devrildi. Kazada, yolcu mahallinde bulunan Y.Ş., eşi H.Ş.'nin üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Y.Ş.'yi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
SAMSUN Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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