Transfere hızlı giren Cim-Bom, önümüzdeki hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor

Aytaç Kara ve Alpaslan'ı alarak transfer döneminde hızlı olacağının sinyalini veren Aslan, üçüncü transferini Real Betis'ten yapıyor. Bir süredir gündemde olan İspanyol sol bek ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Betis kulübünün ikna edilmesi için çalışmaların ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. İspanyol basınında da önümüzdeki hafta Moreno'nun Galatasaray'a katılacağı iddia edildi.