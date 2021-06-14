Transfere hızlı giren Cim-Bom, önümüzdeki hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
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Transfere hızlı giren Cim-Bom, önümüzdeki hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor

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Aytaç Kara ve Alpaslan'ı alarak transfer döneminde hızlı olacağının sinyalini veren Aslan, üçüncü transferini Real Betis'ten yapıyor. Bir süredir gündemde olan İspanyol sol bek ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Betis kulübünün ikna edilmesi için çalışmaların ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. İspanyol basınında da önümüzdeki hafta Moreno'nun Galatasaray'a katılacağı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.Büyük hayal kırıklığı yaşayan Aslan, geride bırakılan sezonun defterini kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü alarak savunma anlamında kuvvetlenen Aslan, sol beke de Betis'ten Moreno'yu getiriyor.

SON PÜRÜZLER KALDI

İspanyol sol bek ile anlaşmaya varıldığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Betis'le üç yıl daha kontratı olan Moreno'nun 3 milyon euro seviyelerinde bonservis bedeliyle Aslan olması bekleniyor. İspanyol basını, Moreno'nun önümüzdeki hafta Galatasaray'a katılacağını bildirdi.

Transfere hızlı giren Cim-Bom, önümüzdeki hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
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