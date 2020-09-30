TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Galatasaray'dan Berk Balaban'ı kiraladı
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TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Galatasaray'dan Berk Balaban'ı kiraladı

30.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:48

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ankara ekibi, Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban'ı da 1 yıllığına kiralayarak dikkatleri üzerine çekti.

Transfer yasağını kaldıran TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, kadrosuna 9 futbolcu birden kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2'si kiralık olmak üzere 9 oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Ankaraspor, Altay'dan kaleci Emre Koyuncu (1+2 yıllık), Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen stoper Thales (2 yıllık), Gana'nın Karela takımından golcü Umar Basit Abdul Rahman (1+3 yıllık), Kırklarelispor'dan orta saha oyuncusu Emre Can Atila (1+2 yıllık) ve forvet Hacı Ömer Doğru (1+2 yıllık), 1922 Konya'dan orta saha oyuncusu Mehmet Tuğrul Başkan (1+2 yıllık) ile MKE Ankaragücü'nden defans oyuncusu Mahmut Akan'ı (3 yıllık) transfer etti.

GALATASARAY'DAN BERK BALABAN KİRALANDI

Mavi-beyazlı ekip ayrıca Galatasaray'dan genç kaleci Berk Balaban ve Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Akkan'ı bir yıllığına kiraladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra lig bizim için yeni başlıyor. Şimdiye kadar elimizdeki birbirinden değerli ve bir o kadar da yetenekli kadroyla mücadele etmeye çalıştık. Genç oyuncularımızın yetenekleri ve karakterleri yadsınamaz, her biri bizler için ve Türk futbolu için değerli çocuklar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum, Allah hepsinden razı olsun. Bu aşamadan sonra yeni transferlerimizle kadromuzu daha da güçlendireceğiz ve inşallah ligde daha iddialı bir takım olacağız."

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Galatasaray'dan Berk Balaban'ı kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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