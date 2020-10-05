Transfer sezonu son günü ne zaman? Süper Lig'de son gün kimler transfer edildi? 5 Ekim 2020 Pazartesi son gün transferleri kimlerdir?
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Transfer sezonu son günü ne zaman? Süper Lig'de son gün kimler transfer edildi? 5 Ekim 2020 Pazartesi son gün transferleri kimlerdir?

05.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:19
Transfer sezonu son günü ne zaman? Süper Lig'de son gün kimler transfer edildi? 5 Ekim 2020 Pazartesi son gün transferleri kimlerdir?

Son dakika transferde son gün açıklandı. Bugün itibariyle futbol transferinde son gün yaşanacaktır. Peki Süper Lig tarkımları son gün hangi transferleri yaptı? Süper Lig'e son gün katılan isimler nelerdir? Canlı transfer haberleri, son gün canlı transferler, Beşiktaşın transferleri, Trabzonspor'un son dakika transferleri

5 Ekim 2020 tarihi itibariyle transferde son gün yaşanıyor. Transferlerde çok büyük hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş'ın Pato transferi, Trabzonspor'un Vitor Hugo transferi vb. transferler gündemi hareketlendirdi. Peki son gün transferleri kimlerdir?

TRANSFER SEZONU SON GÜN NE ZAMAN?

Bugün yani 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihi transfer sezonunun son günüdür. Bu bakımdan birçok transfer haberi beklenmektedir. Bugünün son bulmasıyla transfer sezonu da kapanmış olacaktır.

SÜPER LİG'DE YAPILAN SON GÜN TRANSFERLERİ KİMLERDİR?

Y. DENİZLİSPOR'un transferi : Gelen isim "Mathieu Dossevi" (Toulouse takımından bonservisiyle gelmiştir)

TRABZONSPOR'un transferi : Gelen isim "Vitor Hugo" (Palmeiras takımından 3,2 milyon euro karşılığında alınmıştır.)

A. ALANYASPOR'un transferi : Gelen isim "Alpay Çelebi" (Beşiktaş'tan kiralık olarak gelmiştir.)

GAZİANTEP FK'nın transferi : Gelen isim "Kevin Mirallas" (Royal Antwerp takımından bonservisiyle gelmiştir.)

Transfer sezonu son günü ne zaman? Süper Lig'de son gün kimler transfer edildi? 5 Ekim 2020 Pazartesi son gün transferleri kimlerdir?

SON YAPILAN BAZI TRANSFERLER

Beşiktaş : Alexandre Pato

Trabzonspor : Vitor Hugo

2020-2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLADI VE BİTECEK?

2020-2021 birinci transfer sezonu 4 Ağustos 2020 tarihinde başlamıştı. Transfer sezonu 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

2020-2021 ikinci transfer sezonu henüz başlamamıştır.

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