Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
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Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi

Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Spor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında başarılı olan Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerini ödüllendirdi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında başarılı olan Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerini ödüllendirdi.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren kulüp sporcularını ödüllendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Her yaş grubunda kulüp sporcularını teşvik etmeye devam edeceklerini ifade eden Akgün, "Sporcularımız başarılı müsabakalar çıkararak madalyalar ile dönüyor. Önümüzdeki hafta 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de güreşecek 100'e yakın güreşçimiz olacak. İnşallah oradan da kürsü yapacak sporcularımız olacaktır. " dedi.

Akgün ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren, Türkiye şampiyonalarında ise 1. olan Eylem Ergün, Kıymet Tezcan, Asya Göçmen, Fatih Taş ve Nazar Kaya Yıldız'a altın hediye etti.

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Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Trakya Birlik başarılı güreşçileri ödüllendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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