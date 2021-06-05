Trafikte sizin de başınıza gelebilir
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Trafikte sizin de başınıza gelebilir

Trafikte sizin de başınıza gelebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da bir vatandaş, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezayı dava edip iptal ettirdi.

Bursa'da bir vatandaş, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezayı dava edip iptal ettirdi.

Tekstil firması sahibi Mehmet Tunç'a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi. Gelen cezayı inceleyen Tunç, cezanın açıklamasını okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı. Cezanın, Bursa'nın en işlek caddesinde ve trafiğin en yoğun olduğu saatte trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten geldiğini gördü. O saatte cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirten vatandaş, soluğu Avukat Aylin Doğan'ın yanında aldı. Cezanın bir fahri trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi.

Hemen cezanın iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Cezayı yazan fahri trafik müfettişinin fotoğraflı ve görüntülü delil sunamaması üzerine ceza Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.

Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptal edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkansız olduğunu belirtti. Biz de sulh ceza hakimliğine cezanın iptali için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptal etti" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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