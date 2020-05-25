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Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğ ile trafik sigortasında her ay yüzde 1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0,75'e düşürüldü. Yapılan düzenleme ile yıllık artış yüzde 9'u geçemeyecek.

25.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yaptı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Her ay yüzde 1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0,75'e düşürüldü. Sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürdü" dedi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 9'U GEÇEMEYECEK

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1,5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18'lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0,75'e düşürdü. Yıllık artış yüzde 9'u geçemeyecek.

2021 YILINDA ZAM YÜZDE 1'E ÇIKACAK

Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta şirketleri, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0,75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.

Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü

Ekonomi Manşet

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