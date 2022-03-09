Trafik ışıklarında o sloganı gören şaşırıp kalıyor

DÜZCE (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grupta lider Düzcespor'un şampiyonluk yolunda aldığı başarılı neticelerin ardından, trafik ışıklarına sloganlar yazıldı. Kırmızı renkte, 'O sene' yazarken, sarıda kupa resmi, yeşil ışıkta ise, 'Bu sene' yazıyor.

TFF 3. Lig 2. grupta bu sene oynadığı futbolla şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen Düzcespor, 2.Lig'e adım adım yaklaşıyor. Son olarak sahasında Kızılcabölükspor'u yenerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya başlayan Düzcespor için şehir şampiyonluğa kenetlendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önerisi ile harekete geçen destek hizmetleri müdürlüğü, il merkezindeki tüm trafik ışıklarında 'O sene Bu Sene' yazısı ve kupa çıkartmaları yapıştırdı. Bu kapsamda, birçok kavşaktaki trafik ışıklarına çıkartmalar yapıştırıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılan görsel düzenlemeye yönelik yaptığı açıklamada, "Biz de tüm Düzce halkı gibi Düzcespor için 'O Sene Bu Sene' diyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Düzcespor'a verdiğimiz desteği bundan sonra artırarak sürdüreceğiz. Düzcespor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE