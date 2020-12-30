Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,3 azaldıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,0'ını motosiklet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 10,3 AZALDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 19,1, traktörde yüzde 5,1 artarken, motosiklette yüzde 33,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, kamyonette yüzde 8,4, kamyonda yüzde 8,2 ve otomobilde yüzde 6,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 52,9 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 108,9, traktörde yüzde 81,8, kamyonette yüzde 81,0, otomobilde yüzde 51,3, motosiklette yüzde 27,8, otobüste yüzde 27,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 artarken minibüste yüzde 27,0 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI KASIM AYI SONU İTİBARIYLA 24 MİLYON 64 BİN 532 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 663 BİN 614 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 5,5'ini motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 66 BİN 565 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,4'ü Fiat, yüzde 15,2'si Renault, yüzde 7,8'i Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 6,1'i Peugeot, yüzde 5,3'ü Ford, yüzde 5,2'si Opel, yüzde 4,1'i Hyundai, yüzde 4,0'ı Dacia, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 2,9'u Mercedes-Benz, yüzde 2,8'i Honda, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 0,7'si Seat, yüzde 0,7'si Jeep, yüzde 0,7'si Suzuki ve yüzde 2,6'sı diğer markalardan oluştu.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 953 BİN 605 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,9 artarak 953 bin 605 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 86,0 azalarak 42 bin 494 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 911 bin 111 adet artış gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 49,7'Sİ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin yüzde 49,7'si benzin, yüzde 41,4'ü dizel, yüzde 5,4'ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5'i elektrikli veya hibrittir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 44 bin 176 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 36,8'i LPG, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin yüzde 30,0'ı 1401-1500, yüzde 24,0'ı 1501-1600, yüzde 24,0'ı 1300 ve altı, yüzde 15,0'ı 1301-1400, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 258 BİN 278'İ BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin yüzde 47,2,'si beyaz, yüzde 26,8'i gri, yüzde 7,4'ü mavi, yüzde 7,0'ı kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 0,8'i diğer renklerdedir.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı