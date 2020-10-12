Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e görülmemiş sitem
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Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e görülmemiş sitem

12.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Artvin'deki semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.

Yusufeli Barajı'nı incelemek için Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı.

"ALLAH DA SİZE EL ATSIN"

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, "Başkanım, Trabzonspor'un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın" diyerek sitemle karışık istekte bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e görülmemiş sitem
Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e görülmemiş sitem
Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e görülmemiş sitem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM USTA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 13:51:28. #1.15#
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